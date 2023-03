Esclusiva – Juventus, Giuntoli nuovo DS bianconero: Massara ‘salvo’

Se il Milan in questi anni è riusciuto a ripartire è anche grazie al lavoro della dirigenza rossonera formata da Frederic Massara e Paolo Maldini . Ultimamente si sono però moltiplicate le notizie che vogliono l'ex dirigente della Roma come nuovo direttore sportivo della Juventus per l'anno prossimo.

Juventus, Giuntoli nuovo DS bianconero. Su Massara...

Secondo quanto ci risulta dopo alcune verifiche, il primo nome sulla lista della Juventus, è quello di Cristiano Giuntoli, al momento al Napoli. A meno di capovolgimenti di fronte, il DS dei partenopei dovrebbe andare a ricoprire lo stesso ruolo anche in bianconero. Per quanto riguarda invece il futuro di Frederic Massara, di cui anche oggi si è parlato in orbita Juventus, molto dipenderà dal finale di campionato: non qualificarsi nelle prime quattro posizioni metterebbe tutti sulla graticola, anche se l'ex Roma è particolarmente stimato sia da Maldini che dalla proprietà. In particolare, Maldini e Massara sono legati a doppio filo, professionalmente e anche umanamente, essendosi instaurato un grande legame di amicizia. Novità ci potrebbero essere a fine stagione, quando gli scenari saranno più chiari.