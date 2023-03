Milan, Criscitiello: “Incontro tra Massara e la Juventus”

"Nei giorni scorsi, ci sarebbe stato un incontro conoscitivo tra Frederic Massara e la Juventus. Il che non escluderebbe Cherubini che tornerebbe a un ruolo più simili a quello che faceva con Paratici. La Juve starebbe cercando un nuovo 'Paratici' e Massara sarebbe il primissimo nome. Ricordando anche l'ottimo rapporto del dirigente del Milan con Allegri, che resterà in bianconero". Per il Milan, quella di Massara, potrebbe essere una grossa perdita: il suo lavoro, insieme a quello di Maldini, hanno riportato i rossoneri in alto dopo anni di sofferenza. Milan, Cardinale in Italia: i piani per il nuovo stadio rossonero