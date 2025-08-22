Milan, Ancelotti: “Modric lascerà il segno. Allegri una figura importante”

"Mai immaginato che Rino potesse diventare l'allenatore della nazionale ma ha tutti i meriti per onorare l'impegno, ha carattere, ha personalità, spero di incontrarlo al mondiale. Piuttosto non mi aspettavo le difficoltà incontrate da Spalletti". Carlo Ancelotti , storico allenatore del Milan , parla di Gattuso, Modric e Allegri . Ecco un estratto della sua intervista a 'Il Giornale'.

Ancelotti: "Il Milan aveva bisogno di Allegri. Modric felice della scelta. Sa di ..."

Su Modric al Milan: "Gli ho parlato, farà divertire i tifosi, lascerà il segno nel campionato, è felice della scelta, sa di poter andare al mondiale, è un professionista assoluto, l'anno scorso non ha mai saltato un allenamento".