Milan, Ancelotti: “Modric lascerà il segno. Allegri una figura importante”

Un parere sulla Serie A: "Sono contento che il Milan s'affidi di nuovo ad Allegri: è una figura importante di cui squadra e club avevano bisogno. La A ha allenatori importanti, Sarri, Conte, Gasperini".
"Mai immaginato che Rino potesse diventare l'allenatore della nazionale ma ha tutti i meriti per onorare l'impegno, ha carattere, ha personalità, spero di incontrarlo al mondiale. Piuttosto non mi aspettavo le difficoltà incontrate da Spalletti". Carlo Ancelotti, storico allenatore del Milan, parla di Gattuso, Modric e Allegri. Ecco un estratto della sua intervista a 'Il Giornale'.
Su Modric al Milan: "Gli ho parlato, farà divertire i tifosi, lascerà il segno nel campionato, è felice della scelta, sa di poter andare al mondiale, è un professionista assoluto, l'anno scorso non ha mai saltato un allenamento".
