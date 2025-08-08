Modric: “Ancelotti ha detto solo cose belle sul Milan”

Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco le sue parole su Leao, il derby i rossoneri e non solo
Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan, potrebbe debuttare con la maglia rossonera durante le amichevoli contro Leeds e Chelsea. Il croato, arrivato a zero dal Real Madrid, è uno dei giocatori più attesi dai tifosi del Diavolo e in tutta la Serie A. D'altronde per Modric non servono presentazioni: perno dei blancos per anni, Pallone D'Oro, in carriera ha vinto tutto. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a 'DAZN'. Ecco il passaggio su Ancelotti.
Milan, Modric: "Se sono una leggenda? Non devo dirlo io. Ancelotti ..."
—
Se si considera una leggenda: "Preferisco che gli altri parlino di me, che lo dicano gli altri. Posso dire di essere felice e orgoglioso di quello che sono riuscito a fare nel calcio, più di quanto mi aspettassi. Non spetta a me dire se sono una leggenda del calcio".