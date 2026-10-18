Dopo il 3-2 rifilato all'Atalanta, in tanti hanno puntato il dito contro Pervis Estupiñán. Subentrato a Pulisic al 74' minuto, il laterale ecuadoriano ha sbagliato ogni cosa possibile nel quarto d'ora in cui è rimasto in campo, innescando diverse ripartenze nerazzurre e sfiorando un clamoroso autogol. Al termine del match, Rúben Amorim ha preso le difese dell'ex Brighton.

Milan, Amorim difende Estupiñán

"Dobbiamo aiutare Estupinan e far capire ai tifosi che devono aiutarlo. Sta lavorando tanto, c'erano tante squadre che lo volevano e ho detto no. Gioca perché credo in lui, è una mia scelta e una responsabilità. Siamo una squadra. Se qualcuno soffre, dobbiamo aiutarlo".

A cosa si riferisce Amorim?

Intervenuto in conferenza stampa da 'San Siro' a pochi minuti dal fischio finale del match,si è assunto le responsabilità della permanenza di. Il tecnico portoghese ha esortato i compagni e i tifosi ad aiutare il classe 1998, visibilmente in difficoltà in questo avvio di stagione:si riferisce ad un episodio ben preciso:ha seguito per oltre un mese, spinto dal gradimento del tecnicoche lo aveva già allenato al Villarreal, e dai rapporti con l'agente. Il trasferimento verso la Premier League, che inizialmente sembrava molto probabile, ha subito un'interruzione a causa della decisione del tecnico portoghese di trattenere in rosa il classe 1998.