Rúben Amorim, allenatore del Milan, prende le difese di Pervis Estupiñán: le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria contro l'Atalanta

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Dopo il 3-2 rifilato all'Atalanta, in tanti hanno puntato il dito contro Pervis Estupiñán. Subentrato a Pulisic al 74' minuto, il laterale ecuadoriano ha sbagliato ogni cosa possibile nel quarto d'ora in cui è rimasto in campo, innescando diverse ripartenze nerazzurre e sfiorando un clamoroso autogol. Al termine del match, Rúben Amorim ha preso le difese dell'ex Brighton.

Milan, Amorim difende Estupiñán

Intervenuto in conferenza stampa da 'San Siro' a pochi minuti dal fischio finale del match, Amorim si è assunto le responsabilità della permanenza di Estupiñán. Il tecnico portoghese ha esortato i compagni e i tifosi ad aiutare il classe 1998, visibilmente in difficoltà in questo avvio di stagione:
"Dobbiamo aiutare Estupinan e far capire ai tifosi che devono aiutarlo. Sta lavorando tanto, c'erano tante squadre che lo volevano e ho detto no. Gioca perché credo in lui, è una mia scelta e una responsabilità. Siamo una squadra. Se qualcuno soffre, dobbiamo aiutarlo".
Ruben Amorim difende Pervis Estupiñán

A cosa si riferisce Amorim?

Amorim si riferisce ad un episodio ben preciso: l'Aston Villa ha seguito per oltre un mese Estupiñán, spinto dal gradimento del tecnico Unai Emery, che lo aveva già allenato al Villarreal, e dai rapporti con l'agente Jorge Mendes. Il trasferimento verso la Premier League, che inizialmente sembrava molto probabile, ha subito un'interruzione a causa della decisione del tecnico portoghese di trattenere in rosa il classe 1998.

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