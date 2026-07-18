Milan, Amelia: "Comotto e Camarda devono restare". Grandi parole per l'attaccante rossonero

Il Milan sta lavorando in questi giorni a Milanello, dove Ruben Amorim ha iniziato il raduno per programmare la stagione 2026-27. Domani la prima sgambata contro il Milan Futuro. Dalla prossima settimana inizieranno anche le amichevoli internazionali. Presenti al centro sportivo rossonero anche alcuni giovani molto interessanti.

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Christian Comotto nel mirino di Amorim: il parere di Amelia

L'ex portiere rossoneroha parlato anche dei talenti del Diavolo nella sua intervista a. Ecco le sue parole su Christian Comotto

"Il Milan ha Comotto che io ho visto crescere. Devo dire, se dovessero tenerlo in rosa, si ritaglierebbe tanto spazio per giocare. È un calciatore che si adatta velocemente ai ritmi del gioco, lo vedi nello sguardo".

Comotto ha giocato la scorsa stagione in Serie B con la maglia dello Spezia, diventando uno dei centrocampisti titolari con l'andare avanti dell'anno. Ha accumulato grande esperienza grazie alle partite del campionato cadetto e ha tutte le qualità per potersi giocare le sue carte anche in prima squadra. Se Modric dovesse restare, potrebbe imparare tantissimo dal croato, anche solo allenandosi insieme a lui.

Il futuro di Camarda: "Deve rimanere e stare al Milan"

Amelia ha parlato anche di Camarda , altro talento importantissimo del Milan. Ecco le sue parole:

"Camarda purtroppo è stato sfortunato per l'infortunio. Va difeso e va portato ad essere uno degli attaccanti del Milan, inutile mandarlo in giro, per me deve rimanere. Tanto 20 partite le gioca e se le gioca fa 7/8 gol. Camarda deve stare lì, restare al Milan".

Parole importantissime quelle di Amelia per Camarda: come Comotto, anche la prima punta rossonera si sta giocando le sue carte per poter restare in rosa e magari diventare la prima alternativa dalla panchina a Gonçalo Ramos che sarà l'attaccante di riferimento del club. Come per Comotto, anche Camarda potrebbe imparare tantissimo dal portoghese. Con il Milan che giocherà anche la Coppa Italia e l'Europa League, oltre al campionato, ci potrebbe essere ampio spazio sia per Camarda che per Comotto.