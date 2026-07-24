Milan, Altafini gela Leão: "Lo venderei, è troppo discontinuo". Le sue parole

José Altafini, ex attaccante che ha giocato con la maglia del Milan tra il 1958 e il 1965, compie oggi 88 anni. Nella giornata del suo compleanno ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato anche del nuovo corso del Milan, che ha deciso di affidare la gestione del club a Ruben Amorim. "Amorim non lo conosco abbastanza, dicono sia bravo". Altafini ha parlato anche del recente rinnovo di Luka Modrić che resterà per almeno un'altra stagione al Milan: "Sono contento per il rinnovo di Modric che, anche se non può giocarle tutte, è molto importante".

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