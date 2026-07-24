Milan, Altafini gela Leão: "Lo venderei, è troppo discontinuo". Le sue parole

José Altafini compie 88 anni e parla al Corriere della Sera: il commento su Amorim e Ramos, il giudizio su Modrić e la bocciatura totale per Leão
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
José Altafini, ex attaccante che ha giocato con la maglia del Milan tra il 1958 e il 1965, compie oggi 88 anni. Nella giornata del suo compleanno ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato anche del nuovo corso del Milan, che ha deciso di affidare la gestione del club a Ruben Amorim. "Amorim non lo conosco abbastanza, dicono sia bravo". Altafini ha parlato anche del recente rinnovo di Luka Modrić che resterà per almeno un'altra stagione al Milan: "Sono contento per il rinnovo di Modric che, anche se non può giocarle tutte, è molto importante".
Il parere di Altafini su Gonzalo Ramos, Gila e l'era BerlusconiParole anche sul mercato in entrata del club: "La società ha capito che bisogna spendere per creare una squadra, mi auguro che Gonzalo Ramos e Gila possano integrarsi al meglio. Sono stato male a vedere sfumare la Champions". "Purtroppo sono finiti i tempi in cui Berlusconi comprava Gullit, Van Basten e Rijkaard. Chi comprerei? Punterei su giocatori spagnoli o sudamericani", continua Altafini che poi boccia completamente Rafael Leão.
La netta bocciatura di Rafael Leão e le cifre del FenerbahçeL'ala rossonera può essere 'sacrificata' per portare un grande incasso. Occhio alla corte del Fenerbahçe pronto a fare sul serio per il numero 10 del Milan: l'offerta al calciatore è molto alta. 8 milioni di euro netti come base fissa più altri 4 milioni di euro previsti in vari bonus. Per il Milan ci potrebbe essere un incasso importante da circa 50 milioni di euro. Soldi necessari per chiudere il colpo sulla trequarti, priorità di Ruben Amorim. Ecco il parere di Altafini sul portoghese: "Lo venderei, è troppo discontinuo".
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