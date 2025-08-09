PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Allegri: “Sono contento dei ragazzi. Buon test. Jashari …”

AMICHEVOLI MILAN

Milan, Allegri: “Sono contento dei ragazzi. Buon test. Jashari …”

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
Massimiliano Allegri ha parlato a Milan TV al termine di Leeds-Milan 1-1: parole su Jashari, la preparazione e Gimenez
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Massimiliano Allegri ha parlato a Milan TV al termine di Leeds-Milan 1-1. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Pagelle amichevole Leeds-Milan 1-1: buona la prima di Jashari e Gimenez>>>

"E' stata una buona amichevole, un buon test. Sono contento dei ragazzi. Domani altro test importante con il Chelsea. Jashari è alla prima partita con me, ma anche dell'anno perché si era allenato poco col Bruges. Gimenez? Sono contento perché ha fatto gol".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA