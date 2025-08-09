Milan, Allegri: “Sono contento dei ragazzi. Buon test. Jashari …”

Massimiliano Allegri ha parlato a Milan TV al termine di Leeds-Milan 1-1. Ecco le sue parole.
AMICHEVOLI MILAN
Massimiliano Allegri ha parlato a Milan TV al termine di Leeds-Milan 1-1: parole su Jashari, la preparazione e Gimenez
"E' stata una buona amichevole, un buon test. Sono contento dei ragazzi. Domani altro test importante con il Chelsea. Jashari è alla prima partita con me, ma anche dell'anno perché si era allenato poco col Bruges. Gimenez? Sono contento perché ha fatto gol".
