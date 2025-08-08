Jashari, ecco l’uomo di cui aveva proprio bisogno il Milan di Allegri

Al termine di una lunghissima ed estenuante trattativa Ardon Jashari è riuscito a esaudire il proprio desiderio: vestire la maglia del Milan . I primi momenti da giocatore rossonero lo hanno visto entusiasta per questa nuova avventura, per cui si è già speso molto ancor prima di cominciare. Dopo averne sentito tanto parlare, i tifosi attendono ora di vederlo in campo all'interno di un reparto rivoluzionato dal calciomercato . Fuori Reijnders , dentro Ricci , Modric e lo stesso Jashari .

Le caratteristiche tecniche di Jashari

Ma che tipo di centrocampista è Jashari? La sua struttura fisica (181 cm x 80 kg) lo rende "il prototipo del centrocampista ideale per il calcio di Allegri" - scrive Tuttosport. Lo svizzero è in grado di giocare sia in una mediana a due sia in una mediana a tre. Il tecnico livornese sembra orientato a schierare un centrocampo a tre, in cui Jashari potrebbe ricoprire sia la posizione di vertice basso sia, più verosimilmente, quella di mezzala. È infatti un giocatore dinamico, in grado di disimpegnarsi bene in entrambe le fasi.