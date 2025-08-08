Jashari, ecco l’uomo di cui aveva proprio bisogno il Milan di Allegri

Il quotidiano torinese sottolinea che le sue caratteristiche si potrebbero ben sposare con il calcio di Allegri, un calcio fatto di transizioni offensive veloci, soprattutto quando la squadra vorrà difendersi in blocco basso. Contro avversari di livello inferiore, invece, spesso chiusi in difesa, Jashari potrebbe rivelarsi utile grazie alle sue buone doti di palleggio e alla sua capacità di associarsi con i compagni in zona offensiva.
Per quanto riguarda la fase difensiva, Ardon è abituato a pressare forte in avanti e a riaggredire non appena si è persa palla. Un simile atteggiamento dovrà essere plasmato dal suo nuovo tecnico, spesso più orientato ad aspettare gli avversari e a disturbare il loro sviluppo del gioco. C'è grande attesa per l'esordio di Jashari e per scoprire come Allegri vorrà impiegarlo in una mediana che sembra essersi parecchio rinforzata.
