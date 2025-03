Milan, Allegri è quello giusto? Biasin: “Lui si adatta a quelli che ha”

Allenatore Milan, senti Biasin: "Allegri? Chi lo prende fa un affare"

"Quando Allegri ha avuto una Juventus performante, con Mandzukic, giocatori di livello superiore, ti ha fatto vedere che sapeva farli giocare molto molto bene. Lui si adatta a quelli che ha. Se il materiale non è di primissimo livello evidentemente abbassa un pochino la linea della difesa, non lo so...Questo è indiscutibile. Anche il fatto che lui sia uno dei più vincenti è indiscutibile, così come chi se lo prende la prossima stagione fa un affare. Punto. Io continuo a trovare assurdo fare il paragone Motta-Allegri". LEGGI ANCHE: Milan, Sottil è sparito dai radar: come mai non gioca? Le prospettive per il futuro >>>