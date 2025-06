Milan, allarme Vieri: “Se partono i big, serve gente forte quanto loro”

“Siamo in pieno mercato. Ho letto che forse Theo va via. Reijnders era uno dei più forti. Theo lo metto tra i primi tre al mondo quando sta bene. Maignan si dice voglia andare al Chelsea, che é tra i primi cinque al mondo. Se vanno via loro, devi prendere gente forte quanto loro. Poi se vanno via Theo e Maignan, anche magari Leao vorrebbe andare via. Quindi nel Milan Tare e Allegri hanno una bella rottura da sistemare”.