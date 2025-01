Lele Adani ed Antonio Cassano , ex calciatori, hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', discutendo in merito al rendimento di Rafael Leao , attaccante del Milan , e facendo il paragone con Lautaro Martinez . Ecco, dunque, il botta e risposta.

Milan, Adani sorprende sul paragone tra Leao e Lautaro: ma Cassano reagisce così

Lele Adani: "Rafael Leao ha fatto 8 gol e 6 assist, quindi 14 tra gol e assist da esterno in tutte le competizioni in una squadra che ne ha segnate poco più di 50 di reti. Lautaro Martinez in una squadra che ne ha fatti 65 di gol, dovrebbe aver fatto 11 gol e 4 assist, ma da centravanti, quindi il bottino è simile. Io voglio capire, cosa ci dicono questi numeri? Che Leao è più forte di quello che molti dicono? Se noi non mettiamo in discussione Lautaro, dobbiamo almeno dire che Leao fa molto male diverse volte, ma quando fa bene, fa talmente bene da farsi bastare meno partite per raggiungere un livello di rendimento che riporta i numeri che ho detto".