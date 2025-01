Milan, Cassano: “Leao non ha i co****ni. Può fare anche venti gol, ma…”

"Leao non è un esterno, lui fa l’attaccante sinistro". Antonio Cassano , ex giocatore del Milan , continua con il suo attacco a Rafael Leao . Ecco le sue critiche durante 'Viva el Futbol'. "Non giudico gol e assist. È presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è. Può fare anche 20 gol e 20 assist, ma io voglio vedere in un giocatore altro. Di Natale era 10 volte più forte di lui ".

Milan, Cassano: "Leao? Di Natale era 10 volte più forte di lui"

Cassano continua con il suo 'attacco' a Leao: "Guadagna tanti soldi, non è un leader, non si connette con la squadra, non è umile, nelle partite importanti poche volte è decisivo. Dacourt mi diceva: "Grandi partite, grandi giocatori". Lui qualitativamente non è buono. Non facciamo passare un giocatore di 26 anni con prestazioni normalissime. Cambia atteggiamento? Mi dimostra che non ha i co****ni, anche Conceicao si accorgerà".