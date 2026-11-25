Lele Adani, ex giocatore, ha parlato durante il podcast "Viva el Futbol" in merito alla bella vittoria del Milan in casa contro il Frosinone:

"È vero che sono stati spesi dei soldi per Diego Moreira che sta facendo la differenza. È vero che la palla magica, la prima col Frosinone, è di Modric, che quindi non era l'anno scorso che faceva così bene da stopper davanti alla difesa, perché può giocare più avanti e mettere le palle di prima, perché Modric non è la prima palla che dà a Rabiot e premia gli inserimenti di Rabiot".

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L'elogio di Adani a Rabiot e il confronto con la gestione Allegri

"La somma dei gol e assist di Rabiot a un terzo di campionato, che è undici, è già più grande di tutto l'anno scorso con Allegri, che era dieci: quindi anche le parole secondo cui con Allegri performava di più non sono vere. Rabiot performa perché se poi lo fai giocare in condizioni di esprimersi, Rabiot è già a undici. Quindi vuol dire che può giocare da trequartista, può giocare da numero otto, può giocare anche da play un po' più basso. E ripeto, tutto questo a un terzo del campionato, non in tutto il campionato: quindi che abbia già preso lo sappiamo".

I numeri stagionali di Adrien Rabiot in Serie A

Presenze: 10;

10; Da titolare: 8;

8; Gol: 5;

5; xG: 1,59;

1,59; Assist: 6;

6; xA: 1,09;

1,09; Realizzazione gol: 38%;

38%; Tocchi a partita: 57,9;

57,9; Grandi occasioni create: 5;

5; Palloni recuperati a partita: 2,8;

2,8; Dribbling subiti a partita: 0,6;

0,6; Duelli totali vinti a partita: 3,3 (54%).

Poi grandi apprezzamenti proprio per il centrocampista francese:Ecco i numeri in stagione di Rabiot indal sito Sofascore:

Adrien Rabiot è un calciatore fondamentale per il Milan di Amorim e in questo momento è uno dei migliori centrocampisti di tutto il campionato di Serie A. Questo perché è un'arma in fase offensiva visto che sa inserirsi benissimo, sa tirare come una punta e sa trovare i compagni come un trequartista. In più corre per tutto il campo e aiuta moltissimo anche in copertura e in fase difensiva.