Milan, Abbiati: "Spero sia un progetto a lungo termine. Ramos e Gila sono calciatori forti"

Il Milan continua a lavorare sia sul mercato, sia sul campo con Amorim che sta preparando la nuova stagione rossonera a Milanello, prima delle amichevoli internazionali che inizieranno la prossima settimana.

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Ramos e Gila promossi: l'analisi di Christian Abbiati sul mercato

A parlare del momento del Diavolo ci ha pensato l’ex portiere Christian Abbiati che ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Ecco le sue dichiarazioni, a partire dalle mosse estive del club:

"Stanno costruendo, bisogna dargli tempo. Spero sia un progetto a lungo termine. Sono rimasto tifoso del Milan, voglio vederlo lottare per vincere. La società si sta rimboccando le maniche: sono arrivati due calciatori forti come Gonçalo Ramos e Gila, spero continuino su questa strada".

Il Diavolo in questo momento pensa più alle cessioni, dopo che ha investito più di 100 milioni di euro nelle prime settimane di mercato. Due colpi in due reparti essenziali, che la scorsa stagione erano stati lasciati vuoti: l'arrivo di un difensore d'impatto come Gila può cambiare il reparto rossonero, visto che in rosa mancava un difensore in grado di giocare benissimo l'uno contro uno e che sappia correre velocemente. Gila sa fare tutto questo e potrebbe giocare sia come braccetto destro, sia come difensore centrale del reparto.

Abbiati su Ruben Amorim: curiosità per la rivoluzione tattica

Abbiati ha parlato anche del nuovo allenatore del Milan, ovvero. Ecco il parere dell'ex portiere del Diavolo:

"Non lo conosco bene, per questo sono molto curioso. Da quello che ho visto di lui, mi piace".

Con l'arrivo del tecnico portoghese ci saranno novità importanti a livello tattico: 3-4-2-1 per il Milan con un calcio molto più offensivo e verticale in fase di possesso palla. Senza il pallone, invece, c'è da attendersi una squadra pronta a un pressing feroce per recuperare la palla il prima possibile e rendere difficile la manovra degli avversari.