Profilo

HALL OF FAME AC MILAN: CHRISTIAN ABBIATI

Campioni Rossoneri: Fabio Cudicini nelle Leggende del Milan

nasce ad Abbiategrasso (Milano) l'8 luglio 1977. Cresce nel Monza prima di spostarsi in rossonero nel 1998 comedelalle spalle di Sebastiano Rossi e Jens Lehmann. In sei mesi per sovverte le gerarchie e conquista stabilmente la maglia da titolare, festeggiando a fine anno lo. L’esplosione di Dida lo obbliga a cercare fortuna altrove, ma al rientro torna titolare e, a undici anni di distanza, vince di nuovo un campionato.Al Milan disputa(dal 1998-99 al 2004-05 e dal 2008-09 al 2015-16), facendo il suoin Serie A il 17.01.1999 in Milan - Perugia 2-1. In Champions debutta il 15 settembre dello stesso anno (Chelsea - Milan 0-0) e totalizza 380 presenze in gare ufficiali con il Milan (281 in campionato). I numeri, le statistiche e i record che certificano la presenza dinella

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Caratteristiche tecniche

Cosa ha vinto Abbiati

Che numero di maglia aveva Abbiati?

Curiosità

Scendendo in campo in Milan-Sampdoria del 28 settembre 2013, Abbiati raggiunge le 331 partite ufficiali in rossonero, diventando così il portiere con più presenze nella storia del Milan (battuto il record di Sebastiano Rossi che aveva totalizzato 330 presenze in rossonero).

(battuto il record di Sebastiano Rossi che aveva totalizzato 330 presenze in rossonero). Abbiati è un acceso appassionato di motociclette del modello Harley Davidson. Christian di Harley ne ha tre, tutte Touring. Una è personalizzata: colori rossoneri, il numero 32 su serbatoio e tappo, il Duomo di Milano sul parafango posteriore. Va al lavoro con quella e non passa esattamente inosservato.

del modello Harley Davidson. Christian di Harley ne ha tre, tutte Touring. Una è personalizzata: colori rossoneri, il numero 32 su serbatoio e tappo, il Duomo di Milano sul parafango posteriore. Va al lavoro con quella e non passa esattamente inosservato. In campo politico, Abbiati non ha mai fatto mistero di condividere pienamente idee di stampo conservatore, ispirandosi a queste per farne anche un ideale modello di vita.

A riprova della sua professionalità e serietà, Christian vanta una sola multa al Milan, in tutta la sua carriera. Quella volta aveva fatto tardi ad un allenamento poiché era rimasto addormentato, stremato dalla seduta massacrante effettuata il giorno prima.

Vita privata Abbiati: moglie e figlia

La carriera di Abbiati

MONZA

MILAN

Il secondo scudetto rossonero

LA PARENTESI TORINO-MADRID

IL RITORNO AL MILAN

Il terzo scudetto

La fascia di capitano

Abbiati incorona Donnarumma

Abbiati con la nazionale italiana

Cosa fa oggi Abbiati

Abbiati e la concessionaria di moto

Abbiati Team Manager Milan

Abbiati oggi