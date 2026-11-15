Pedullà critico: "La vicenda Camarda è stata gestita male e si è conclusa peggio. Comotto deve giocare"

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su "YouTube" della situazione dei giovani in casa Milan e in particolare di Comotto e Camarda. Ecco il suo pensiero:

"La vicenda Camarda è stata gestita male e si è conclusa peggio. Era stato individuato come vice di un intoccabile costato una tombola ovvero Ramos. Ora devi trovare una soluzione perché Camarda ha giocato pochissimo. Non deve bruciare tutta la stagione, a dicembre va trovata una soluzione. Anche in passato l'alternanza tra Milan Futuro e prima squadra gli ha fatto un danno clamoroso. Comotto è come Camarda: ha un grande talento e deve giocare. Amorim crede nei giovani, ma a modo suo. Questa storia è da chiarire subito per evitare".

Lo scarso minutaggio nel Milan e il riscatto con l'Italia: i numeri di Camarda

Gol: 1.

1. Tiri totali: 2.

2. Tiri in porta: 1.

1. Grandi occasioni create: 2.

2. Passaggi chiave: 2.

2. Tocchi: 27.

27. Dribbling (riusciti): 1 (0).

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Chiaro che ildovrà trovare una soluzione visto che in questo inizio di stagione i due talenti classehanno giocato pochissimo: soloper il centrocampista, zero gol e zero assist ine inper l'attaccante. Sia Camarda sia Comotto hanno trovato minuti importanti in questi giorni rispettivamente con l'e l'. Ecco i numeri di Camarda nella vittoria degli azzurri contro i pari età della(dal sito):Sembra quasi inevitabile un: perci sono possibilità sia inad esempio) sia in(si parla di), mentre perci potrebbe essere il pressing deldi. Quello che è certo è che il Milan crede tantissimo nei due talenti tanto che li ha blindati in estate con un doppio rinnovo di contratto.