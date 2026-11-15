Pedullà critico: "La vicenda Camarda è stata gestita male e si è conclusa peggio. Comotto deve giocare"

Le parole di Alfredo Pedullà sui giovani del Milan Camarda e Comotto: poco spazio con Amorim, gol in Under 21 contro la Francia e possibile prestito a gennaio
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Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su "YouTube" della situazione dei giovani in casa Milan e in particolare di Comotto e Camarda. Ecco il suo pensiero:
"La vicenda Camarda è stata gestita male e si è conclusa peggio. Era stato individuato come vice di un intoccabile costato una tombola ovvero Ramos. Ora devi trovare una soluzione perché Camarda ha giocato pochissimo. Non deve bruciare tutta la stagione, a dicembre va trovata una soluzione. Anche in passato l'alternanza tra Milan Futuro e prima squadra gli ha fatto un danno clamoroso. Comotto è come Camarda: ha un grande talento e deve giocare. Amorim crede nei giovani, ma a modo suo. Questa storia è da chiarire subito per evitare".
Lo scarso minutaggio nel Milan e il riscatto con l'Italia: i numeri di CamardaChiaro che il Milan dovrà trovare una soluzione visto che in questo inizio di stagione i due talenti classe 2008 hanno giocato pochissimo: solo 4 minuti in Serie A e 14 in Europa League per il centrocampista, zero gol e zero assist in 36 minuti in Serie A e in 83 minuti in Europa League per l'attaccante. Sia Camarda sia Comotto hanno trovato minuti importanti in questi giorni rispettivamente con l'Italia Under 21 e l'Italia Under 20. Ecco i numeri di Camarda nella vittoria degli azzurri contro i pari età della Francia (dal sito Sofascore):
- Gol: 1.
- Tiri totali: 2.
- Tiri in porta: 1.
- Grandi occasioni create: 2.
- Passaggi chiave: 2.
- Tocchi: 27.
- Dribbling (riusciti): 1 (0).
Doppio prestito a gennaio: Monza, Pisa e il Genoa di De Rossi alla finestraSembra quasi inevitabile un doppio prestito a gennaio: per Camarda ci sono possibilità sia in Serie A (Monza ad esempio) sia in Serie B (si parla di Pisa), mentre per Comotto ci potrebbe essere il pressing del Genoa di De Rossi. Quello che è certo è che il Milan crede tantissimo nei due talenti tanto che li ha blindati in estate con un doppio rinnovo di contratto.
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