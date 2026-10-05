Nell'ultimo periodo, in ottica Milan sta circolando una voce legata al calciomercato di gennaio: il diavolo sarebbe molto interessato ad Endrick, gioiellino brasiliano classe 2006 del Real Madrid. Il giornalista e noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha voluto fare il punto sul futuro dell'attaccante brasiliano, rivelando anche alcuni retroscena relativi alla concorrenza italiana.

Milan, Pedullà su Endrick: "Ecco la verità su..."

"La Roma ci aveva provato sotto traccia già prima del Mondiale, perché la scorsa estate la Roma ci aveva provato sotto traccia prima del Mondiale perché aveva subito fiutato che con Mourinho al Real Madrid Endrick non l'avrebbe mai strusciata. Ma questo gli agenti di Endrick lo sapevano, e il retroscena è che avevano forzato molto la scorsa estate per cercare di andar via, e Mourinho aveva messo un bel veto con una saracinesca abbassata oppure un muro altissimo. Posso dire già adesso, che il rischio per Endrick è quello di buttare 6 mesi: luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Siamo a ottobre: sicuramente nelle rotazioni potrebbe avere qualche opportunità, ma che giochi qualche spezzone da titolare faccio fatica, anche se potrei sbagliare. E quindi chiederà magari a novembre, magari a metà dicembre, magari fra 10 giorni, di fare quello che avrebbe voluto fare la scorsa estate.

Oltre alsul giocatore ci sarebbe anche lae, secondo il giornalista, i giallorossi avevano sondato il terreno per il brasiliano già la scorsa estate. Il giocatore e il suo entourage avrebbero spinto per una partenza, ma il club spagnolo avrebbe alzato un muro invalicabile:

Nel frattempo però, è emerso con forza anche l'interesse del Milan di Amorim. Pedullà, infatti, ha confermato l'indiscrezione, sottolineando come l'operazione presenti diversi ostacoli. La valutazione inoltre è molto alta: stiamo parlando di una cifra compresa tra i 60 e i 65 milioni di euro:

"Adesso è venuto fuori il Milan e sono voci confermate sull'interesse: si tratta di capire due cose, il via libera e la formula. Ma questa storia la dobbiamo seguire perché è una storia retrodatata. La valutazione potrebbe essere tra 60 e 65 milioni e nessuno mette questi soldi sul tavolo; poi il prestito: ti conviene prendere il prestito? Il Real Madrid vorrà controllare il cartellino.

Come detto dal giornalista, uno dei nodi principali è la valutazione estremamente alta del giocatore, e l'ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito. Anche in questo caso resterebbero da capire quali condizioni imporrerebbe il Real Madrid per continuare a tenere il controllo sul suo giocatore.