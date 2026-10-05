Secondo Enzo Bucchioni, a gennaio Milan e Roma potrebbero sfidarsi per accaparrarsi il talento brasiliano, classe 2006, fin qui impiegato 4' da José Mourinho

Redazione PM
- Milano
Alexandre Pato (ex attaccante AC Milan) ha parlato del tentativo di Gerry Cardinale per prendere Endrick dal Real Madrid nell'ultimo calciomercato estivo dal palco del 'Festival dello Sport' di Trento

Pato rivela: "Cardinale voleva Endrick al Milan". Poi la confessione su Ancelotti oggi al Brasile

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato del prossimo calciomercato invernale, nel quale Milan e Roma potrebbero sfidarsi per Endrick. Entrambe le squadre ci hanno provato già durante l'ultima estate.

A Ruben Amorim servirebbe un profilo del genere: giocatore che può ricoprire il ruolo di trequartista destro e di punta centrale. Endrick è un attaccante dinamico, mobile e di piede mancino; visto l'andamento dei giovani Camarda e Hutchinson che attualmente non stanno convincendo, un innesto in quella zona del campo sarebbe ottimale.

Endrick (attaccante Real Madrid, qui con la maglia della Nazionale del Brasile), è un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale 2027 Con l'approvazione di Mourinho e del Real Madrid, a gennaio, si potrebbe formulare un'offerta di prestito con una possibile forma alla Nico Paz; occhio alla concorrenza della Roma, Gian Piero Gasperini ha richiesto alla società un'attaccante.

La situazione di Endrick a Madrid

In questo momento Endrick non trova spazio con Mourinho, solo 4 minuti giocati in questa stagione. Un prestito sarebbe la soluzione migliore per tutti: il Real darebbe minuti che non riesce a concedere al brasiliano, il giocatore si rilancerebbe e troverebbe più continuità.

Infine il Milan rinforzerebbe la rosa con un giocatore che ha già dimostrato di poter rendere quando gli vengono date possibilità e fiducia; come nel caso del semestre al Lione, periodo d'oro per Endrick: arrivato nel gennaio 2026, fornì 8 gol e 8 assist in sole 21 presenze.

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