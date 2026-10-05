Secondo Enzo Bucchioni, a gennaio Milan e Roma potrebbero sfidarsi per accaparrarsi il talento brasiliano, classe 2006, fin qui impiegato 4' da José Mourinho
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Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato del prossimo calciomercato invernale, nel quale Milan e Roma potrebbero sfidarsi per Endrick. Entrambe le squadre ci hanno provato già durante l'ultima estate.
A Ruben Amorim servirebbe un profilo del genere: giocatore che può ricoprire il ruolo di trequartista destro e di punta centrale. Endrick è un attaccante dinamico, mobile e di piede mancino; visto l'andamento dei giovani Camarda e Hutchinson che attualmente non stanno convincendo, un innesto in quella zona del campo sarebbe ottimale.
La situazione di Endrick a MadridIn questo momento Endrick non trova spazio con Mourinho, solo 4 minuti giocati in questa stagione. Un prestito sarebbe la soluzione migliore per tutti: il Real darebbe minuti che non riesce a concedere al brasiliano, il giocatore si rilancerebbe e troverebbe più continuità.
Infine il Milan rinforzerebbe la rosa con un giocatore che ha già dimostrato di poter rendere quando gli vengono date possibilità e fiducia; come nel caso del semestre al Lione, periodo d'oro per Endrick: arrivato nel gennaio 2026, fornì 8 gol e 8 assist in sole 21 presenze.
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