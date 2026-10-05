Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato del prossimo calciomercato invernale, nel quale Milan e Roma potrebbero sfidarsi per Endrick. Entrambe le squadre ci hanno provato già durante l'ultima estate.

A Ruben Amorim servirebbe un profilo del genere: giocatore che può ricoprire il ruolo di trequartista destro e di punta centrale. Endrick è un attaccante dinamico, mobile e di piede mancino; visto l'andamento dei giovani Camarda e Hutchinson che attualmente non stanno convincendo, un innesto in quella zona del campo sarebbe ottimale.

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La situazione di Endrick a Madrid

Con l'approvazione di Mourinho e del Real Madrid, a gennaio, si potrebbe formulare; occhio alla concorrenza della Roma, Gian Piero Gasperini ha richiesto alla società un'attaccante.In questo momento Endrick non trova spazio con Mourinho, solo 4 minuti giocati in questa stagione. Un prestito sarebbe la soluzione migliore per tutti: il Real darebbe minuti che non riesce a concedere al brasiliano, il giocatore si rilancerebbe e troverebbe più continuità.

Infine il Milan rinforzerebbe la rosa con un giocatore che ha già dimostrato di poter rendere quando gli vengono date possibilità e fiducia; come nel caso del semestre al Lione, periodo d'oro per Endrick: arrivato nel gennaio 2026, fornì 8 gol e 8 assist in sole 21 presenze.