Mendieta rivela: "Sono stato a un passo dal Milan". Il clamoroso incastro con Rui Costa

L'ex centrocampista della Lazio Gaizka Mendieta si racconta: dall'affare sfumato con il Milan al duello in campo con Gattuso, fino al confronto con Rui Costa
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Gaizka Mendieta, ex centrocampista della Lazio, si è raccontato a "La Gazzetta dello Sport" parlando in primis del suo arrivo nella squadra biancoceleste:
"Arrivai in agosto per tutti quei soldi e già a novembre mi chiedevano se me ne volessi andare a gennaio. Con il senno di poi, non c’è stata abbastanza pazienza, da parte mia e da parte della Lazio. Non è vero che Mancini non mi voleva, è solo che il club decise di mandarmi via".
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"Beh, non comodo... Con lui sapevi esattamente a che cosa andavi incontro, l’alternativa era tra dare tutto e perdere".
Il retroscena di mercato: Mendieta vicino al Milan e l'effetto domino con Rui CostaPoi il retroscena svelato sul Milan, l'ex centrocampista è stato vicino al passaggio al Diavolo:
"Proprio al Milan, nel 2001. Poi Zidane andò al Real Madrid e scatenò un domino. Nedved alla Juve al suo posto, io alla Lazio. Il Milan prese Rui Costa".
Ricordiamo che Manuel Rui Costa fu acquistato dal Milan il 3 luglio 2001 dalla Fiorentina per la cifra molto importante di 85 miliardi di lire.
Il confronto in Serie A: i numeri di Mendieta alla Lazio e di Rui Costa al MilanNulla da togliere al Mendieta calciatore, ma il suo impatto con la Serie A è stato negativo: 31 presenze totali con la Lazio con zero gol e due assist a referto. Di tutt'altra caratura la carriera di Rui Costa al Milan: 192 presenze totali con 11 reti e 45 assist.
Chissà che Milan avremmo visto se il Diavolo avesse davvero chiuso il colpo Mendieta all'epoca. La certezza è che al Diavolo non è andata affatto male con Rui Costa a centrocampo.
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