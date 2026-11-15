L'ex centrocampista della Lazio Gaizka Mendieta si racconta: dall'affare sfumato con il Milan al duello in campo con Gattuso, fino al confronto con Rui Costa

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan Gabbia

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Gaizka Mendieta, ex centrocampista della Lazio, si è raccontato a "La Gazzetta dello Sport" parlando in primis del suo arrivo nella squadra biancoceleste:

"Arrivai in agosto per tutti quei soldi e già a novembre mi chiedevano se me ne volessi andare a gennaio. Con il senno di poi, non c’è stata abbastanza pazienza, da parte mia e da parte della Lazio. Non è vero che Mancini non mi voleva, è solo che il club decise di mandarmi via".
Ricordiamo che la Lazio spese una cifra importantissima all'epoca ovvero 90 miliardi di lire (preso dal Valencia nel 2001). L'ex calciatore ha parlato anche del Gattuso calciatore:

Mendieta rivela: "Sono stato a un passo dal Milan". Il clamoroso incastro con Rui Costa
"Beh, non comodo... Con lui sapevi esattamente a che cosa andavi incontro, l’alternativa era tra dare tutto e perdere".

Il retroscena di mercato: Mendieta vicino al Milan e l'effetto domino con Rui Costa

Poi il retroscena svelato sul Milan, l'ex centrocampista è stato vicino al passaggio al Diavolo:
"Proprio al Milan, nel 2001. Poi Zidane andò al Real Madrid e scatenò un domino. Nedved alla Juve al suo posto, io alla Lazio. Il Milan prese Rui Costa".

Ricordiamo che Manuel Rui Costa fu acquistato dal Milan il 3 luglio 2001 dalla Fiorentina per la cifra molto importante di 85 miliardi di lire.

Il confronto in Serie A: i numeri di Mendieta alla Lazio e di Rui Costa al Milan

Nulla da togliere al Mendieta calciatore, ma il suo impatto con la Serie A è stato negativo: 31 presenze totali con la Lazio con zero gol e due assist a referto. Di tutt'altra caratura la carriera di Rui Costa al Milan: 192 presenze totali con 11 reti e 45 assist.

Chissà che Milan avremmo visto se il Diavolo avesse davvero chiuso il colpo Mendieta all'epoca. La certezza è che al Diavolo non è andata affatto male con Rui Costa a centrocampo.

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