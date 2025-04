Mattioli: “Tonali alla Juventus? Fossi in loro aspetterei. Ecco perchè”

Il giornalista Mario Mattioli , intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà , ha commentato l’ipotesi di un possibile ritorno in Italia per Sandro Tonali , indicandolo come un potenziale obiettivo della Juventus nel mercato estivo. Ecco, di seguito, le sue parole sull'ex centrocampista del Milan :

Mattioli: "Tonali? Mi ha stupito che si sia ripreso benissimo dopo la squalifica"

"Sulla bravura nulla da eccepire, io però se fossi la Juve prima di pensare a un acquisto farei decantare prima tutta la vicenda scommesse. La Juve in questo periodo di tutto ha bisogno fuorchè di attacchi stampa e problemi su tesserati. Attenderei di far svanire la vicenda scommesse. La cosa che mi ha stupito è che si sia ripreso in maniera straordinaria dopo la squalifica, non tutti ci avrebbero giurato. Anzi, è migliorato anche. Detto questo però aspetterei ancora a prenderlo".