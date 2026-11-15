Marco Materazzi riconosce il valore e il talento di Cisse. Un attestato di stima particolarmente significativo considerando che l'ex difensore dell'Inter non è solito riservare i complimenti ai giocatori del Milan. Questa volta però, davanti alle qualità del giovane, è difficile trovare dei motivi per dissentire.

Milan, le parole di Materazzi

Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Materazzi ha descrittocome un ragazzo umile, serio e dotato di grandissime qualità. Un profilo che, secondo l'ex difensore, potrebbe rappresentare una risorsa molto importante e preziosa per il futuro della nazionale.

A colpire è la straordinaria duttilità del giovane, capace di ricoprire diversi ruoli senza perdere d'efficacia. Materazzi ha ammesso di non aver ancora individuato una posizione ben precisa per lui, proprio perché le sue caratteristiche gli permettono di adattarsi in più zone del campo:

«Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco – esterno a sinistra, a destra, falso nove – e anche a centrocampo, da mezzala. Fa tutto, e tutto bene».