VIDEO - Raduno Milan, presenti Furlani, Massaro e Baresi | PM NEWS

Non solo Christian Abbiati. All'evento ufficiale per il rinnovo della partnership tra Milan e MSC Crociere a casa Milan, ha preso parola anche un altro pezzo di storia rossonera: Daniele Massaro. L'ex attaccante del Diavolo, oggi uomo immagine del brand Milan in giro per il mondo, ha voluto analizzare il percorso di crescita della società.

Milan, Massaro: "Squadra ambiziosa in tutto"

«Questo è un Milan ambizioso in tutto ciò che fa. Fuori dal campo, collaborazioni come quella con MSC Crociere sono fondamentali per continuare a crescere. Parliamo di due eccellenze che continuano assieme per raggiungere obiettivi sempre più alti."

Per Massaro, l'accordo con il colosso delle crociere è la perfetta testimonianza del livello raggiunto dal club rossonero, un asset molto importante per sostenere tutti gli investimenti sportivi:

La strategia societaria, infatti, punta a consolidare il Milan come top brand a livello internazionale, capace di attirare altri partner commerciali molto prestigiosi per garantire poi risorse da reinvestire sul mercato. Ma il marketing da solo non basta. Le fondamenta del club si appoggiano sempre ai risultati sportivi, ed è qui che l'ex attaccante vede i segnali più positivi:

"Anche in campo il club sta dimostrando con i fatti di voler tornare con continuità dove meritiamo di essere».