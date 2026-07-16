Il brand crocieristico si conferma Principal Partner e occuperà ancora la manica delle maglie ufficiali, dalla Prima Squadra fino al Milan Futuro
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Il sodalizio commerciale tra il club di Via Aldo Rossi e uno dei principali colossi mondiali del turismo marittimo è destinato a proseguire. Il Milan e MSC Crociere hanno annunciato ufficialmente il rinnovo della propria partnership con una nota ufficiale. L’azienda leader del settore crocieristico manterrà la qualifica di Principal Partner e di Official Sleeve Partner del club rossonero, garantendo continuità a un legame economico e d'immagine iniziato nelle passate stagioni sportive.
Sponsor 'di manica': spazio anche al Milan FuturoIn virtù di questo nuovo accordo, il marchio di MSC Crociere continuerà a comparire in pianta stabile sulla manica della maglia da gioco ufficiale della Prima Squadra Maschile e della Prima Squadra Femminile. La grande novità di questo prolungamento risiede nell'estensione della visibilità del brand sulle divise delle formazioni giovanili della Primavera e, soprattutto, sulle maglie del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera attesa alla sua seconda stagione nel campionato di Serie D sotto la guida tecnica di Sergio Navarro Barquero.
Il fulcro geografico e strategico della partnership rimane la città di Milano. Il capoluogo lombardo rappresenta storicamente le radici fondanti del club rossonero e, al contempo, si conferma uno snodo cruciale per lo sviluppo commerciale sul territorio italiano della flotta di MSC. Da questa base si snoda una strategia commerciale a respiro globale, in linea con l'identità di un club calcistico che esporta il proprio brand nel mondo da oltre 125 anni e di un gruppo crocieristico internazionale capace di collegare milioni di passeggeri attraverso un network di ben 250 destinazioni internazionali.
Le parole dei protagonisti: orgoglio e visione comuneIl prolungamento della partnership è stato accolto con grande favore dai vertici delle due aziende. Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha voluto sottolineare il valore internazionale dell'accordo: «Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con MSC Crociere, un Partner che condivide la nostra vocazione internazionale e la passione per creare esperienze memorabili. Due eccellenze italiane che, insieme, portano nel mondo il meglio del proprio settore, unendo la forza del calcio a quella di uno dei principali gruppi crocieristici globali. Con questo rinnovo continueremo a costruire un percorso comune, offrendo alla community rossonera momenti di condivisione unici, dentro e fuori dallo stadio».
L'impegno nel sociale: i numeri di Fondazione Milan e MSC FoundationL'accordo siglato tra le due società non si limita agli aspetti puramente commerciali e di marketing sportivo. La sinergia tra Milan e MSC si estende in modo concreto anche all'ambito della responsabilità sociale d'impresa. I canali operativi delle rispettive fondazioni, la Fondazione Milan e la MSC Foundation, hanno sviluppato nel tempo un totale di ben 470 progetti benefici condivisi.
Queste iniziative a sfondo sociale e umanitario hanno permesso di raggiungere una platea complessiva di oltre mezzo milione di beneficiari diretti, equamente distribuiti tra il territorio nazionale italiano e svariati contesti internazionali, a testimonianza di come il binomio tra sport e impresa possa generare un impatto tangibile e positivo per le comunità più deboli.
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