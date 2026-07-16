Il sodalizio commerciale tra il club di Via Aldo Rossi e uno dei principali colossi mondiali del turismo marittimo è destinato a proseguire. Il Milan e MSC Crociere hanno annunciato ufficialmente il rinnovo della propria partnership con una nota ufficiale. L’azienda leader del settore crocieristico manterrà la qualifica di Principal Partner e di Official Sleeve Partner del club rossonero, garantendo continuità a un legame economico e d'immagine iniziato nelle passate stagioni sportive.

Sponsor 'di manica': spazio anche al Milan Futuro

In virtù di questo nuovo accordo, il marchio di MSC Crociere continuerà a comparire in pianta stabile sulla manica della maglia da gioco ufficiale della Prima Squadra Maschile e della Prima Squadra Femminile. La grande novità di questo prolungamento risiede nell'estensione della visibilità del brand sulle divise delle formazioni giovanili della Primavera e, soprattutto, sulle maglie del, la seconda squadra rossonera attesa alla sua seconda stagione nel campionato di Serie D sotto la guida tecnica di Sergio Navarro Barquero.

Il fulcro geografico e strategico della partnership rimane la città di Milano. Il capoluogo lombardo rappresenta storicamente le radici fondanti del club rossonero e, al contempo, si conferma uno snodo cruciale per lo sviluppo commerciale sul territorio italiano della flotta di MSC. Da questa base si snoda una strategia commerciale a respiro globale, in linea con l'identità di un club calcistico che esporta il proprio brand nel mondo da oltre 125 anni e di un gruppo crocieristico internazionale capace di collegare milioni di passeggeri attraverso un network di ben 250 destinazioni internazionali.

Le parole dei protagonisti: orgoglio e visione comune

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L'impegno nel sociale: i numeri di Fondazione Milan e MSC Foundation

Il prolungamento della partnership è stato accolto con grande favore dai vertici delle due aziende., Chief Revenue Officer di AC Milan, ha voluto sottolineare il valore internazionale dell'accordo: «Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con MSC Crociere, un Partner che condivide la nostra vocazione internazionale e la passione per creare esperienze memorabili. Due eccellenze italiane che, insieme, portano nel mondo il meglio del proprio settore, unendo la forza del calcio a quella di uno dei principali gruppi crocieristici globali. Con questo rinnovo continueremo a costruire un percorso comune, offrendo alla community rossonera momenti di condivisione unici, dentro e fuori dallo stadio».A fargli eco sono state le dichiarazioni di, Vice President Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo MSC, che ha rimarcato il profondo legame con il territorio: «Il rinnovo della partnership con AC Milan rappresenta un passo naturale in un percorso costruito nel tempo su valori, visione e ambizioni comuni. Una collaborazione che nasce dall’incontro tra due realtà profondamente legate a Milano, una città che ha avuto un ruolo centrale nella crescita e nell’affermazione internazionale dei nostri brand. Milano incarna da sempre principi che ci guidano ogni giorno e che ritroviamo in AC Milan, una realtà che, come MSC Crociere, ha saputo trasformare le proprie radici in una forza capace di parlare a un pubblico globale. È da questo equilibrio che continueranno a nascere nuove opportunità di crescita, esperienze memorabili e valore duraturo per i milioni di tifosi e viaggiatori che ogni giorno scelgono e seguono i nostri brand nel mondo».L'accordo siglato tra le due società non si limita agli aspetti puramente commerciali e di marketing sportivo. La sinergia tra Milan e MSC si estende in modo concreto anche all'ambito della responsabilità sociale d'impresa. I canali operativi delle rispettive fondazioni, lae la, hanno sviluppato nel tempo un totale di ben 470 progetti benefici condivisi.

Queste iniziative a sfondo sociale e umanitario hanno permesso di raggiungere una platea complessiva di oltre mezzo milione di beneficiari diretti, equamente distribuiti tra il territorio nazionale italiano e svariati contesti internazionali, a testimonianza di come il binomio tra sport e impresa possa generare un impatto tangibile e positivo per le comunità più deboli.