Maspero su Camarda: “Il Milan lo tenga, può giocare e far bene”

Riccardo Maspero , ex attaccante e oggi ospite a "Maracanà" su TMW Radio, ha commentato la scelta del Milan di mandare il giovane talento Francesco Camarda in prestito al Lecce . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan deve recuperare posizioni, per me ci sta che in questo Milan Camarda rimanga e giochi. Non è detto che torni a vincere subito".