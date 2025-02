Marotta sul derby e il futuro del calcio italiano: “Accettiamo tutto, serve continuità”

Beppe Marotta è tornato a parlare del derby di Milano e del futuro del calcio italiano a margine dell’Assemblea elettiva della FIGC, che ha confermato Gabriele Gravina alla presidenza della Federcalcio. Il dirigente nerazzurro ha preferito non alimentare le polemiche sul rigore negato a Marcus Thuram , sottolineando la necessità di accettare gli episodi arbitrali con sportività:

“Rigore negato a Thuram? Evitiamo ogni polemica. Non lasciamo spazio al rammarico, né per il risultato né per il rigore, nel calcio si accetta sempre tutto”.