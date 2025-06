Marotta lancia la proposta: “Ridurre il calendario e la Serie A a 18 squadre”

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta , si è fatto portavoce di un'idea che potrebbe rivoluzionare il calendario delle competizioni. In un'intervista rilasciata ai microfoni di The Athletic, il dirigente nerazzurro, ex Juventus, ha rilasciato delle riflessioni sull'agenda molto fitta delle squadre, spesso sovraccaricate da troppi impegni. Ecco, di seguito, le sue parole:

"È importante che ci uniamo per ridurre leggermente il calendario calcistico. Giocare 60 partite all'anno è difficile. A mio avviso, il primo passo in Serie A dovrebbe essere quello di ridurre il numero di squadre da 20 a 18, come hanno fatto la Bundesliga (e la Ligue 1), e come sembrano essere considerati altri paesi. Ridurre la Serie A a 18 squadre e allineare meglio i calendari internazionali con la FIFA e le federazioni sarebbe un passo avanti".