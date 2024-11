Marotta rivela: “Inter e Milan vogliono costruire lo stadio a San Siro”

Nuovo Stadio Milan e Inter, Marotta rivela cos'hanno scelto i club: e aggiunge particolari importanti

"È importante che una squadra e una società abbia uno stadio, perché è la seconda casa di quella squadra, non solo per la partita, ma anche per poter spaziare in vari ambiti, magari anche quello culturale. L'esigenza c'è. La burocrazia italiana ti porta a rallentare l'iniziativa e a far sì che gli investitori scappino... E questo è già successo in diverse città. Secondo me lo stadio deve collocarsi nella sfera del Ministero delle Infrastutture, perché è di carattere nazionale, e questo aiuterebbe ad evitare tanti step evitabili. Oggi c'è la volontà di Milan e Inter di costuire lo stadio e le ultime convergenze sono verso il sito di San Siro. L'importante è superare queste difficoltà burocratiche. Il Sindaco ci sta lavorando molto positivamente e sono fiducioso che si possa risolvere il problema".