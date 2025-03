Giancarlo Marocchi ha parlato anche del momento del Milan e in particolare della stagione dei rossoneri, sottolineando le criticità in difesa

Nel corso del programma Sky Calcio Club, l'ex giocatore Giancarlo Marocchi ha parlato anche del momento del Milan e in particolare della stagione dei rossoneri, sottolineando le criticità in difesa. Ecco le sue parole: "Il Milan ha dei giocatori che non ascoltano, alcuni sono forti è vero ma penso che non recepiscano il messaggio che trasmette l'allenatore".

Marocchi che attacco al Milan! "Non sanno difendere". Critica ai giocatori

Marocchi continua con la sua analisi: "Allora, se io fossi nel Milan direi di stare tutti compatti e lineari, pronti per partire in contropiede, si gioca così: non sanno difendere quindi si gioca in contropiede". Questo il parere dell'ex calciatore sui rossoneri, con delle critiche pesanti ai giocatori. Sergio Conceicao dovrà finire la stagione al meglio con due obiettivi: vincere la Coppa Italia e vincere più partite possibile in Serie A, sperando di riuscire a chiudere più in alto possibile.