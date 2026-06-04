Lo svedese deve dimostrare ancora tutto—
Le parole di Massimo Marianella rappresentano un po' il sentimento attuale di molti tifosi rossoneri da quando è finita la stagione con un altro fallimento. Ibrahimovic è stato un calciatore straordinario, fondamentale in entrambi gli ultimi due Scudetti conquistati dal Milan, ma per ora non ha dimostrato grandi cose nel suo ruolo da dirigente. Il reale banco di prova per Ibrahimovic è legato alle scelte che arriveranno in questi giorni sul futuro del Milan: si decide tutto ora con i rossoneri che non possono sbagliare nulla, visto che sono già partiti molto in ritardo. Gerry Cardinale sarà coadiuvato anche da Calvelli, che al momento ha ereditato le deleghe da amministratore delegato da Giorgio Furlani.
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