Il clima intorno a Zlatan Ibrahimovic è sempre più caldo negli ambienti vicini al Milan: i tifosi lo criticano e lo reputano uno dei colpevoli dei risultati deludenti dei rossoneri. Nella giornata di oggi sono uscite fuori altre rivelazioni tra cui quella di un faccia a faccia acceso con Gerry Cardinale. I due stanno cercando di ricostruire il Milan da zero (qui tutte le notizie live), dopo aver fatto piazza pulita di tutti al termine della stagione. Il giornalista Massimo Marianella, in diretta su Sky Sport 24, ha parlato dell'ex attaccante rossonero, oggi senior advisor per RedBird. Critica abbastanza importante sull'operato dello svedese da dirigente: ecco l'estratto.