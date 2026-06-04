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Marianella duro: “Ibrahimovic? Grande giocatore, ma uno dei peggiori dirigenti”

Marianella duro: 'Ibrahimovic? Grande giocatore, ma uno dei peggiori dirigenti'
Duro affondo di Massimo Marianella contro Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport. L'analisi sul caos societario del Milan e il rapporto con Gerry Cardinale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il clima intorno a Zlatan Ibrahimovic è sempre più caldo negli ambienti vicini al Milan: i tifosi lo criticano e lo reputano uno dei colpevoli dei risultati deludenti dei rossoneri. Nella giornata di oggi sono uscite fuori altre rivelazioni tra cui quella di un faccia a faccia acceso con Gerry Cardinale. I due stanno cercando di ricostruire il Milan da zero (qui tutte le notizie live), dopo aver fatto piazza pulita di tutti al termine della stagione. Il giornalista Massimo Marianella, in diretta su Sky Sport 24, ha parlato dell'ex attaccante rossonero, oggi senior advisor per RedBird. Critica abbastanza importante sull'operato dello svedese da dirigente: ecco l'estratto.

Le critiche di Marianella a Ibrahimovic

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"Ibrahimovic è stato uno dei calciatori più straordinari di un periodo di almeno 10-15 anni, ma anche uno dei peggiori dirigenti, da quando si è messo a fare il dirigente. Sono due lavori diversi e per il momento questo secondo lavoro non sta dando le stesse soddisfazioni del primo. Però evidentemente ha una presa di fascino importante su Cardinale perché è rimasto".

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Lo svedese deve dimostrare ancora tutto

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Le parole di Massimo Marianella rappresentano un po' il sentimento attuale di molti tifosi rossoneri da quando è finita la stagione con un altro fallimento. Ibrahimovic è stato un calciatore straordinario, fondamentale in entrambi gli ultimi due Scudetti conquistati dal Milan, ma per ora non ha dimostrato grandi cose nel suo ruolo da dirigente. Il reale banco di prova per Ibrahimovic è legato alle scelte che arriveranno in questi giorni sul futuro del Milan: si decide tutto ora con i rossoneri che non possono sbagliare nulla, visto che sono già partiti molto in ritardo. Gerry Cardinale sarà coadiuvato anche da Calvelli, che al momento ha ereditato le deleghe da amministratore delegato da Giorgio Furlani.

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