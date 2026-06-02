Questa settimana sarà decisiva per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale è chiara: rivoluzione totale dopo gli esoneri di Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Continua la ricerca degli uomini giusti, ma l'ora delle decisioni è sempre più vicina. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo.