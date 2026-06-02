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Milan, faccia a faccia tra Cardinale e Ibra! Glasner, ma non solo. Rangnick in arrivo?

PianetaMilan Top News: i retroscena sul clima in casa Milan con Ibrahimovic e Cardinale. Glasner si prepara al colloquio con i rossoneri, ma non è l'unico candidato. Ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, faccia a faccia tra Cardinale e Ibra! Glasner, ma non solo. Rangnick in arrivo?

Milan, le notizie principali della serata: ore importanti

Questa settimana sarà decisiva per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale è chiara: rivoluzione totale dopo gli esoneri di Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Continua la ricerca degli uomini giusti, ma l'ora delle decisioni è sempre più vicina. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • Il possibile ruolo di Ibrahimovic: ecco il retroscena di Franco Ordine.

  • Rangnick vicino? Il giornalista Matteo Moretto parla del possibile nuovo DT rossonero.

  • Clima teso: discussioni accese tra Ibrahimovic e Gerry Cardinale.

  • Glasner e non solo: incontro con l'ex Crystal Palace, ma c'è un'altra ipotesi che resta in piedi.

    • Clicca sulle schede successive per leggere l'analisi dettagliata, i dati economici e i retroscena di mercato su ciascun protagonista.

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