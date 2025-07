Le parole di Massimo Marianella su Allegri e sul Milan: "Credo che il Milan abbia scelto in Allegri, visto il problema societario dello scorso anno con la società additata come principale responsabile, un allenatore di grande esperienza che possa anche aiutare con personalità per dare una mano dove serve anche al di là della panchina. Non dico come un manager all’inglese ma quasi".