Romano Fogli seppe vedere lei, per esempio. Cosa le ha insegnato? Dice Mancini: "Per me è stato fondamentale. Arrivai a fare il provino al Bologna nel 1978, con lui responsabile del settore giovanile. Non mi fece neanche giocare il secondo tempo, mi portò via dopo quaranta minuti per paura che mi vedesse qualche altro osservatore. Per me è un mito, lo era da calciatore e come centrocampista, ma come allenatore e persona era proprio straordinario".