Milan, Leao è rimasto solo. Prima Tonali e ora Theo: tutto sulle spalle di Rafa

Rivoluzione e ripartenza con Leao a fare da guida. Il tecnico livornese stravede per lui e vuole metterlo a capo del nuovo corso. In vista c'è anche un cambio tattico, con il portoghese che inizierà la trasformazione da attaccante per staccarsi sempre di più dalla consueta fascia sinistra. Tuttavia, resta il rammarico nel non rivedere più la famosa "Theao", quel duo che tanto ha fatto male agli avversari e tanto ha fatto entusiasmare una tifoseria intera. Si chiude così un capitolo che ha portato uno scudetto e una Supercoppa Italiana, senza dimenticare la cavalcata in Champions League interrotta in semifinale contro l'Inter. Ora, è arrivato il momento della definitiva maturazione per Leao. Una svolta decisiva non solo per il Milan, ma anche per il suo stesso futuro. È tutto sulle spalle di Rafa.