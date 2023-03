Maldini: “Con Pioli ci siamo capiti subito, non esistono problemi” | News

Intervistato da 'Milan Tv', Paolo Maldini ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica rossonera: "Lo capisci dal primo mese se può funzionare o meno. Con Stefano ci siamo capiti subito, tra di noi non esistono problemi di comunicazione. Lui è sempre stato un comunicatore perfetto e un grande allenatore. Nei momenti difficile si valuta la natura dell'uomo e con Stefano siamo ad altissimi livelli". Milan, che fatica in attacco, ma l'arma in più di Pioli è la difesa!