Milan, l’attacco fatica? L’arma in più di Pioli è la difesa

In un periodo in cui l'attacco del Milan fatica ad essere decisivo, l'arma in più per Stefano Pioli è la solidità della difesa

Fabio Barera

Dopo quella serie negativa cominciata con la Roma, il Milan nel corso delle ultime settimane sembra essersi rialzato. Al di là della battuta d'arresto contro la Fiorentina, forse anche comprensibile data la concentrazione delle energie in vista del match campale contro il Tottenham, il Diavolo ha raccolto solo risultati positivi dal 10 febbraio a questa parte.

È vero, l'importante nel calcio è segnare un gol in più dell'avversario, per cui se il Milan è rinato lo deve anche al suo attacco. È altrettanto importante sottolineare, però, come da un mese il reparto avanzato rossonero non abbia mai siglato più di due reti in un unico incontro, vincendo spesso di "corto muso". E l'ennesimo indizio a fare da prova è stato la difficoltà a superare la resistenza del portiere del Tottenham Frason Forster nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Milan, la sorpresa Malick Thiaw e il rientro di Mike Maignan — Analizzando le statistiche e i dati, si può facilmente notare come l'arma in più a disposizione di Stefano Pioli sia in realtà la difesa. Un reparto che sembra avere trovato un suo equilibrio nella disposizione a tre. Con Pierre Kalulu e Fikayo Tomori affiancati dalla vera sorpresa dell'ultimo mese rossonero, Malick Thiaw. Senza dimenticare l'importantissimo rientro di Mike Maignan tra i pali.

Nelle ultime sei uscite la solidità difensiva ha permesso al Milan di incassare appena due reti, contro la Fiorentina, nell'unico match in cui era comprensibile un calo di concentrazione. In mezzo il doppio confronto con il Tottenham in Champions League, senza subire gol, e la porta inviolata anche contro un attacco pericoloso come quello dell'Atalanta. È dalla difesa che Stefano Pioli deve ripartire, per risalire in campionato e continuare a coltivare il sogno europeo. Maldini: "Non siamo al livello di Bayern, City o Real, ma ora ce la giochiamo".

