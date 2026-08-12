Maignan e Rabiot prolungano le ferie. Letizia: "Nessun caso. Scelta di Amorim"

Mike Maignan e Adrien Rabiot torneranno molto tardi a disposizione di Ruben Amorim: i due francesi saranno a Milanello il 16 agosto, quattro giorni dopo la data prefissata al 12 agosto. Una scelta che ha alzato un polverone importante sia dai tifosi sia dagli addetti ai lavori. Tanto che si è parlato anche di possibili ripercussioni sul mercato.

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"Siamo andati a fondo della questione Maignan-Rabiot e posso dirvi che quantomeno non c’è nessun danno collaterale né nessuna bomba che rischia di scoppiare. Al netto delle riflessioni sul fatto che sia stato opportuno o meno, che non cambiano di una virgola, possiamo però rassicurare che l’aggiunta di ferie è stata gestita serenamente da Amorim in prima persona: la decisione di concedere questi giorni di riposo in più è sua".

Francesco Letizia , giornalista di Sportitalia, ha fatto chiarezza sulla questione tramite il suo canale YouTube:

Letizia ha sottolineato anche la posizione del Milan ricordando quanto sia Maignan che Rabiot siano due calciatori fondamentali anche nel nuovo progetto di Amorim.

Nessun caso di mercato: la posizione blindata della società

"Il Milan reputa sia Maignan che Rabiot incedibili, nonché parte integrante del progetto: a Casa Milan assicurano che i due francesi sono entrambi entusiasti del nuovo corso e non c’è nessun problema. Caso chiuso, fortunatamente".

Il rientro a ridosso dell'esordio contro il Torino

Ecco le parole del giornalista:Vedremo se Amorim deciderà di schierarli in campo dal primo minuto subito: ricordiamo che il, una settimana dopo il rientro dei due francesi.

Potrebbe passare troppo poco tempo per averli al massimo della forma. Vedremo quale sarà la scelta dell'allenatore portoghese per il suo 3-4-2-1.