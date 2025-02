Lupo: “Il VAR va rivisto, il Milan ha fatto un ottimo mercato”

Lupo ha apertamente criticato l’utilizzo del VAR, sottolineando come il protocollo attuale vada urgentemente rivisitato. “Questo fine settimana ha dimostrato che il protocollo del VAR va assolutamente rivisto. Bisogna mettere un punto e riflettere. Si rischia di falsare un campionato che è bellissimo e sta esprimendo dei valori tecnici. Vedere guastare le partite così non va bene. Fermiamoci e riflettiamo. Non si può continuare a sbagliare”, ha dichiarato il dirigente sportivo. Lupo ha quindi messo in evidenza la necessità di un serio ripensamento su come la tecnologia venga applicata, per evitare che errori arbitrali influenzino l’andamento della stagione.