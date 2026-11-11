La scorsa estate, Mattia Liberali è stato chiamato a scegliere tra Milan e Como. Nonostante il passato in rossonero, il trequartista classe 2007 ha deciso di trasferirsi alla corte di Cesc Fabregas, considerando il progetto tecnico più congeniale al proprio percorso di crescita. A fornire nuovi dettagli sulla trattativa è stato Carlalberto Ludi, direttore sportivo della società lariana.

Ludi, ds Como: "Liberali? Ecco come abbiamo superato la concorrenza del Milan"

"Duello con il Milan? Ma questo lo avete raccontato voi, il mio duello era con gli agenti, dovevo negoziare. Non possiamo controllare quello che fanno gli altri club, ma possiamo controllare quello che possiamo offrire noi. Il progetto tecnico su Mattia era molto rilevante, infatti lo abbiamo convinto. Siamo contenti che ci abbia scelto: è un italiano di grande talento e sarà un grande calciatore del Como".

Il retroscena sul blitz del Milan

L'avvio di stagione di Liberali

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' a margine del 'Social Football Summit' di Torino,ha svelato alcunilegati al testa a testa traper aggiudicarsi le prestazioni diIlaveva messo sul piattosia per il giocatore che per il suo agenteNella videocall con Cardinale, tuttavia,ha definito il progetto dil'abito su misura per completare il proprio percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato ildel club rossonero, che nell'estate del 2025 lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.Nonostante lo scarso minutaggio concessogli di Fabregas in questo avvio di stagione,sta comunque riuscendo a ritagliarsi il suo spazio con la maglia delIl trequartista classe 2007 ha già collezionatocomplessive tra Serie A e Champions League, per un totale di appena. La media è di. Numeri e prestazioni che gli sono valsi la, con Mancini che lo ha inserito nell'elenco dei convocati per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio.