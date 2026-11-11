Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, racconta i retroscena legati alla trattativa per Mattia Liberali: dalla concorrenza del Milan al progetto tecnico

Matteo Chini
- Milano
Under 19 Italia-Spagna 2-2 doppietta Liberali

Under 19, Italia-Spagna 2-2: la doppietta di Liberali del Milan | VIDEO

La scorsa estate, Mattia Liberali è stato chiamato a scegliere tra Milan e Como. Nonostante il passato in rossonero, il trequartista classe 2007 ha deciso di trasferirsi alla corte di Cesc Fabregas, considerando il progetto tecnico più congeniale al proprio percorso di crescita. A fornire nuovi dettagli sulla trattativa è stato Carlalberto Ludi, direttore sportivo della società lariana.

Ludi, ds Como: "Liberali? Ecco come abbiamo superato la concorrenza del Milan"

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' a margine del 'Social Football Summit' di Torino, Ludi ha svelato alcuni retroscena legati al testa a testa tra Milan e Como per aggiudicarsi le prestazioni di Liberali:
"Duello con il Milan? Ma questo lo avete raccontato voi, il mio duello era con gli agenti, dovevo negoziare. Non possiamo controllare quello che fanno gli altri club, ma possiamo controllare quello che possiamo offrire noi. Il progetto tecnico su Mattia era molto rilevante, infatti lo abbiamo convinto. Siamo contenti che ci abbia scelto: è un italiano di grande talento e sarà un grande calciatore del Como".
Ludi parla del testa a testa tra Milan e Como per Mattia Liberali

Il retroscena sul blitz del Milan

Il Milan aveva messo sul piatto un'offerta economica superiore rispetto a quella del Como, sia per il giocatore che per il suo agente Alessandro Lucci. Nella videocall con Cardinale, tuttavia, Liberali ha definito il progetto di Fabregas l'abito su misura per completare il proprio percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato il pentimento del club rossonero, che nell'estate del 2025 lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.

L'avvio di stagione di Liberali

Nonostante lo scarso minutaggio concessogli di Fabregas in questo avvio di stagione, Liberali sta comunque riuscendo a ritagliarsi il suo spazio con la maglia del Como. Il trequartista classe 2007 ha già collezionato 2 reti e 2 assist in 7 presenze complessive tra Serie A e Champions League, per un totale di appena 184 minuti in campo. La media è di un contributo gol ogni 46 minuti. Numeri e prestazioni che gli sono valsi la prima chiamata in Nazionale maggiore, con Mancini che lo ha inserito nell'elenco dei convocati per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio.

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