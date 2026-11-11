Manca sempre meno al mercato di gennaio, che aprirà ufficialmente le porte il 2 gennaio 2027. Tra i nomi più caldi c'è quello di Endrick: l'attaccante brasiliano classe 2006 sembra sempre più vicino all'addio al Real Madrid, con diverse squadre che stanno monitorando attentamente la situazione. Il Milan è nella lista delle pretendenti, anche se la squadra più avanti in Italia è un'altra. A svelare le ultime novità sul futuro dell'ex Palmeiras è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di Endrick

"Nonostante Mourinho continui a dire che Endrick resterà al Real Madrid, la verità è che in questo ha più possibilità di uscire che di restare. Se il giocatore comunicasse al Real Madrid di voler provare una nuova esperienza per crescere e per giocare, il Real Madrid non si opporrà. Endrick vuole giocare ed è aperto a una nuova esperienza in prestito stile Lione".

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha spiegato nel dettaglio cosa sta succedendo trae il, illustrando i possibili scenari in vista del

Dalla Spagna, rilanciano con ancora più forza: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', Endrick avrebbe aperto alla cessione a titolo definitivo già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il Real Madrid potrebbe accontentare il brasiliano, a patto di mantenere almeno una percentuale sulla futura rivendita.

Moretto: "Roma in vantaggio sul Milan per Endrick", ma Cardinale ha un asso nella manica

"La Roma è abbastanza avanti, il Milan ad oggi è leggermente indietro nonostante i buoni rapporti tra Cardinale, Roc Nation e tra il Milan e il Real Madrid. Su Endrick ci sono anche club di Premier League e club portoghesi".

Oltre a, il futuro diinteressa da vicino due club di Serie A:. Secondo, i giallorossi sarebbero in vantaggio nella corsa al brasiliano, ma c'è un particolare che potrebbe giocare a favore dei rossoneri.

Il Milan vanta una corsia preferenziale grazie alla partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi di Endrick. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana e non ha mai nascosto l'interesse per il brasiliano: già l'estate scorsa il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Vedremo se la dirigenza rossonera riaprirà questo dossier.