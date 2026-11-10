Liberali racconta Cisse: "Ti risponde dopo tre giorni. Milan? Non bisogna guardarsi indietro"

«Se gli scrivi ti risponde dopo tre giorni, vive nel suo mondo». L'ex rossonero Mattia Liberali confessa i segreti di Cisse e svela i dettagli sull'addio al Milan
Genoa-Milan 1-2, le reazioni social dei tifosi rossoneri: "Gigantesco Pulisic". Ma sui cambi di Amorim ...
Roberto Mancini ha convocato molti giovani con la Nazionale maggiore per le prossime partite di Nations League contro Francia (12 novembre) e Belgio (15 novembre). Presente nella lista anche l'ex fantasista del Milan, oggi al Como, Mattia Liberali. Il trequartista ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. Ecco alcuni passaggi interessanti (fonte Tuttomercatoweb).
Liberali svela i segreti di Cisse: "Vi racconto che tipo è"Liberali ha giocato lo scorso anno al Catanzaro insieme a Cisse. Ecco pregi e difetti del talento del Milan nelle parole dell'ex rossonero:
"Se gli scrivi risponde dopo tre giorni... Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio. All'inizio io e Cisse giocavamo insieme, poi lui s'è fatto male. È stato un anno bello ma difficile all'inizio, i primi mesi erano complicati. Ma in quel periodo bisogna lavorare ancora di più e alla fine i frutti sono stati raccolti. È stato solo l'inizio".
L'impatto con la Serie A e il retroscena sull'addio al MilanPrimo anno in Serie A per Liberali con il Como di Cesc Fàbregas:
"Non è facile passare dalla Serie B all'intensità della Serie A e della Champions League. Aquilani? Mi dispiace per l'esonero, lo scorso anno mi ha aiutato tantissimo. In questi giorni gli scriverò, mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno al Sassuolo".
Alla domanda se ci sia del rammarico per essere andato via dal Milan durante le scorse sessioni di mercato, il trequartista risponde con totale sincerità:
"Rammarico no, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti".
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Il Como come ambiente ideale per i giovani talentiIn chiusura, una battuta sul perché il Como possa essere considerato un punto di riferimento per i giovani talenti italiani all'interno del nostro campionato:
"Como è una piazza eccellente, importante. Ovvio non è facile, il livello della squadra è alto e bisogna sapersi giocare le proprie carte e farsi trovare pronti quando il mister ti dà l'occasione. È un ambiente molto ambizioso e giovane".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan, la lista completa dei convocati in nazionale: date, impegni e chi resta a Milanello
Ultime Notizie
Cisse spiazza tutti da Coverciano: "Modrić? Vi dico chi mi ha impressionato davvero nel Milan"
Editoriali e Analisi
Amorim, superato il test infernale: punti, gol, top marcatore. L'andamento del Milan da sosta a sosta
News Calciomercato
Reijnders e Adli dominano, Leão altro infortunio. Theo partenza a rilento: l'andamento degli ex del Milan
Rassegna stampa
Generali Stadium, dentro l'accordo sui 'naming rights': cifre folli per Milan e Inter, surclassati i top club
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti