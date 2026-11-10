Liberali racconta Cisse: "Ti risponde dopo tre giorni. Milan? Non bisogna guardarsi indietro"

Roberto Mancini ha convocato molti giovani con la Nazionale maggiore per le prossime partite di Nations League contro Francia (12 novembre) e Belgio (15 novembre). Presente nella lista anche l'ex fantasista del Milan, oggi al Como, Mattia Liberali. Il trequartista ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. Ecco alcuni passaggi interessanti (fonte Tuttomercatoweb).

Liberali svela i segreti di Cisse: "Vi racconto che tipo è"

"Se gli scrivi risponde dopo tre giorni... Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio. All'inizio io e Cisse giocavamo insieme, poi lui s'è fatto male. È stato un anno bello ma difficile all'inizio, i primi mesi erano complicati. Ma in quel periodo bisogna lavorare ancora di più e alla fine i frutti sono stati raccolti. È stato solo l'inizio".

L'impatto con la Serie A e il retroscena sull'addio al Milan

"Non è facile passare dalla Serie B all'intensità della Serie A e della Champions League. Aquilani? Mi dispiace per l'esonero, lo scorso anno mi ha aiutato tantissimo. In questi giorni gli scriverò, mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno al Sassuolo".

Liberali ha giocato lo scorso anno al. Ecco pregi e difetti del talento del Milan nelle parole dell'ex rossonero:Primo anno in Serie A per Liberali con il Como di Cesc Fàbregas:

Alla domanda se ci sia del rammarico per essere andato via dal Milan durante le scorse sessioni di mercato, il trequartista risponde con totale sincerità:

"Rammarico no, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti".

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Il Como come ambiente ideale per i giovani talenti

"Como è una piazza eccellente, importante. Ovvio non è facile, il livello della squadra è alto e bisogna sapersi giocare le proprie carte e farsi trovare pronti quando il mister ti dà l'occasione. È un ambiente molto ambizioso e giovane".

In chiusura, una battuta sul perché il Como possa essere considerato un punto di riferimento per i giovani talenti italiani all'interno del nostro campionato: