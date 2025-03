Allenatore Milan, Lucchesi: "Allegri? Un profilo che gradirei. Il problema però…"

Su Paratici e Tare:"Sono due ottimi profili, che hanno esperienze internazionali diverse. Uno se l'è fatta da giocatore, l'altra da manager. Sono pronti per affrontare il Milan. Il problema però è chi sta sopra, se non c'è chiarezza a livello societario poi è difficile per chiunque. Credo che per il Milan sia il momento giusto per mettere ordine nelle gerarchie. Credo che il modello dell'uomo solo al comando non esiste più. Quando scegli un allenatore, lo scegli secondo una filosofia, un progetto, un budget. E un minimo di concerto nella decisione ci deve essere. Trovare un profilo da Milan non è facile. Ma comunque poi serve un allenatore giusto".