Come ben sappiamo, il Milan si trova nel mezzo di una vera e propria tempesta. tar l'esonero di Massimiliano allegri e i casting legati al futuro allenatore e alle future componenti dirigenziali, l'ambiente rossonero è una vera e propria polveriera. A gettare altra benzina sul fuoco, inoltre, le dure parole rilasciate da Rafael Leao. A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Bruno Longhi.