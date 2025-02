Lo Monaco: “La scelta di fare Ibrahimovic subito direttore porta poco rispetto al calcio”

Su Ibrahimovic

"La scelta di un ex giocatore che dall'oggi a domani diventa direttore generale di una grande azienda, e il Milan è una grande azienda, è una scelta che denota poco rispetto per il calcio. Io penso che Ibrahimovic non abbia dimostrato di avere assolutamente di qualità per poter fare il direttore generale di una grande azienda. D'altra parte non era neanche preventivabile, perché ha smesso di giocare ieri mattina, non ha esperienza. Non basta dire di essere il boss per fare il boss. Per fare il boss devi avere conoscenze, devi avere la capacità di gestire certe cose ed essere un punto di riferimento. Al Milan queste cose non ci sono e questo credo sia uno dei mali del Milan. Queste sono considerazioni che dovrebbe fare l'azienda, dovrebbe fare la proprietà. Non si può scherzare con il cuore della gente, perché poi alla fine non bisogna mai dimenticare che il calcio è diretto alla gente, quindi i tifosi del Milan devono essere rispettati. Si possono sbagliare delle scelte, ma far sì che regni il caos non è ammissibile. Dovrebbero fare mente locale e dar una sterzata, non si può prescindere dall'avere un buon management".