L’ex Milan Morata confessa: “Paura di aprirsi e depressione, ho toccato il fondo”

lvaro Morata , attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il racconto della sua stagione in rossonero e non solo. Ecco le sue parole:

"Adesso sto bene e guardo al futuro con fiducia. Ho voluto fare questo documentario per rivolgermi alle persone, e sono tante, che hanno paura di affrontare queste situazioni, di parlarne, di aprirsi. La paura di essere visti in modo diverso spinge a non cercare aiuto. Io ho vissuto sul filo tutta la mia carriera, non sapevo cosa fosse la depressione fino a che non mi sono ritrovato nel buco più buio che una persona possa immaginare".