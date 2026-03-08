L'ex Milan Brocchi analizza: 'Derby si giocherà a centrocampo'

Pianeta Milan
Intervistato da 'Tuttosport', l'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi ha parlato del derby di domani sera e dei suoi ricordi
Redazione

Nell'edizione odierna di 'Tuttosport' è presente un'intervista all'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi. Ovviamente, l'argomento principale è il derby di Milano in programma domani sera a 'San Siro'. Nel corso dell'intervista, l'ex rossonero ha spiegato anche cosa significa il derby della Madonnina. Ecco il commento di un giocatore che ne vissuti parecchi.

"Sono diversi, perché Inter e Milan, nella loro storia, hanno abituato i loro tifosi a non competere per la stracittadina, ma per la vittoria finale. Il tifoso la vede e vive come una partita molto importante, non è che a Milano ci sia meno voglia rispetto a Roma o Genova. Ma si fanno meno drammi per le sconfitte. Perso il derby, si prova a vincere il campionato. Quello che mi è rimasto dentro? Facile: 2003, il primo euroderby di Champions. Un’emozione senza eguali".

E poi, tornando al presente, l'ex allenatore del Diavolo si è espresso sui duelli a centrocampo che domani sera animeranno la stracittadina. "Credo che sia l’unico reparto in cui le due squadre si equivalgano a livello di forza, quindi sì, si giocherà molto lì. Il Milan con Modric e Rabiot ha un centrocampo di prima qualità. Gli altri reparti? Per me l’Inter è più forte in difesa e in attacco, il Milan in porta". 

