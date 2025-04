L’ex calciatore: “Chukwueze? Lasciare il Milan è un errore. Si impegni e …”

Su Victor Osimhen: "Victor Osimhen è uno dei migliori attaccanti che abbiamo avuto nella storia della Nigeria. È un attaccante molto aggressivo , uno che vuole vincere e lotta su ogni pallone... questo è il segno di un ottimo attaccante. Non so dire se sia contento della sua situazione attuale, ma al Galatasaray sta segnando molto. Credo che un trasferimento in Premier League o nella Liga sarebbe un'ottima scelta per lui".

Su Ademola Lookman: "Non c'è dubbio che Lookman sia un ottimo giocatore, ecco perché ha vinto il premio di Giocatore Africano dell'Anno. Sta facendo molto bene all'Atalanta, anche se mi piacerebbe vederlo giocare in una grande squadra spagnola come il Barcellona o il Real Madrid... è lì che lo vedremo esprimere al meglio il suo potenziale. È un ottimo giocatore che dà tutto se stesso nel suo gioco, e questo gli sta dando risultati. Continuo a credere in lui e spero che continueremo a vederlo giocare un buon calcio per molti altri anni".