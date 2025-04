Calciomercato Milan, Chukwueze: cessione sicura. Piano chiaro in testa

Il Milan continua con la sua programmazione per il futuro. I rossoneri dovranno cercare il massimo in queste ultime partite stagionali, consci del fatto che una qualificazione in Europa resta comunque complessa e non sarà facile passare il turno in Coppa Italia contro un Inter con il vento nelle vele. Dopo la doppia decisione sul direttore sportivo e sul nuovo allenatore, la dirigenza del Milan dovrà pensare a cosa fare sul calciomercato. Possibili che ci siano molte cessioni. Ecco le ultime novità su Samuel Chukwueze.