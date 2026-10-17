Intervistato dai microfoni di Gianluca Di Marzio, l'ex allenatore di Cisse ha parlato del giovane rossonero
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Alphadjo Cisse continua a sorprendere e a conquistare tutti i tifosi del Milan. Il giovane rossonero si sta ritagliando un ruolo molto importante nello scacchiere rossonero, tanto da essere diventato il capocannoniere della squadra.
Milan, le parole dell'ex allenatore di CisseTra le tappe fondamentali del percorso di crescita del 2006 c'è il passaggio nel settore giovanile del Giorgione, esperienza che gli ha aperto le porte dell'Hellas Verona. Proprio durante la sua permanenza al Giorgione, Cisse è stato allenato da Fabio Dalla Costa, oggi impegnato al Treviso.
Intervistato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore ha voluto parlare delle prospettive del talento rossonero, sottolineandone non solo le qualità tecniche, ma anche la maturità e l'umiltà dimostrate nonostante la sua giovane età.
Le parole di Fabio Dalla Costa restituiscono un'immagine molto positiva di Cisse e delle sue possibilità di affermarsi ad alti livelli. L'ex allenatore del giovane rossonero ritiene che il centrocampista offensivo abbia le qualità necessarie per ambire a un ruolo importante nella squadra:
"Per la maturità e la totale umiltà che ha, credo possa ritagliarsi un posto da titolare, se non da titolarissimo. Poi guardi chi c’è in squadra, Rabiot, Pulisic, Modric e tutti gli altri, ed è normale farsi qualche domanda. Però siamo a metà ottobre ed è il capocannoniere del Milan. Io, in questo momento, non vedo limiti".
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