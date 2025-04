Letizia non ci sta: “Milan, a che gioco stiamo giocando?”

Se così non fosse, allora vorrebbe dire che non è cambiato nulla: se tutte le decisioni finali passano sempre da Furlani e non per un mero firmare o per un mero controllo economico, se le decisioni tecniche passano sempre da Moncada, se Ibra parla lui con la squadra delegittimando il direttore sportivo, a che cosa serve metterlo in società?! Certe cose vadano chiarite già in sede di presentazione. Non è un capriccio da giornalisti, è una questione di ruolo che impone una certa autonomia".